Rama u premtoi rritje 7%, pedagogët: Nuk ka kompromis, më 17 tetor protesta e radhës

Kreu i Sindikatës Aleksandër Kovçi, i është përgjigjur kryeministrit Edi Rama pas deklaratës së këtij të fundit ku premtoi rritje 7 % të pagave.

“Nuk është rritje, hiq dorë nga investimet strategjike dhe kaloji fondet te pagat në Universitet”, tha ai, duke shtuar: “Ne kemi këto nuk janë të vetme probleme të Universitetit , të trajtohet këto minimalistë dhe pastaj të shohim me radhë. kryeministri vijon me teorinë e 7%. kjo nuk është rritje. pagat e Universiteti nuk kanë pasur as indeksim,. I themi të mbledhë këto të gjitha njëherë sepse ka mbajtur dhe interesat sepse nuk ka indeksuar as inflacionin. Pra ka hapësira qeveria të shtojë 20-30 mln euro për Universiteti”, tha Kovaçi./albeu.com