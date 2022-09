Rama thirrje qytetarëve të kursejnë energjinë elektrike: Dimri ësht një sfidë e madhe

Kryeministri Edi Rama, pas mbledhjes së qeverisë ka dalë të komunikojë për mediat vendimet e marra.

Por nuk harroi pa përmundur edhe krizën energjitike, për të cilën bëri sërish apel për të kursuer, pasi ky dimër do të jetë një sfidë e madhe.

Ai shtoi se qeveria do të bëjë çmos që ta mbajë të paprekur çmimin e energjisë për familjarët dhe bizneset e vogla.

“Është shumë e rëndësishme paralelisht do bëjmë cmos që të mbajmë të paprekur çmimin e energjisë për familjarët dhe bizneset vogla.

Ne nuk duam as të mos preket çmimi dhe as të mos ketë kufizim, dimri është një sfidë e madhe, duke i qëndruar deri në fund me këmbengulje për të mos prekur çmimin e energjisë.

Do shohim dinamikën e kursimit dhe dua tu bej thirrje qytetareve, që të hyme në mendësinë e kësaj situate. Pikëpyetja më e madhë është a do të kete energji, jo për Shqipërinë por gjithë botën,” tha ndër të tjera Rama./albeu.com