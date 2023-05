Rama takon Macron në Sllovaki, çfarë diskutuan

Kryeministri Edi Rama ka marrë pjesë ditën e sotme në konferencën globale të sigurisë Globsec në Bratislavë.

Gjatë qendrimit në Sllovaki, kreu i qeverisë shqiptare ka zhvilluar një takim edhe me Presidentin e Francës, Emmanuel Macron.

Ka qenë kryeministri rama i cili ka bërë publik takimin e tij me Macron përmes rrjeteve sociale.

Me anë të një postimi në Facebook, Rama shkruan se gjatë takimit me Macron ka diskutuar për situatën në Ukrainë si dhe marrdhëniet BE-Ballkani Perëndimor.



Postimi i Ramës:

📍Bratislavë, Sllovaki – Me Presidentin e Republikës së Francës, Emmanuel Macron, në një takim shumë miqësor, ku u prekën me thellësi temat e rajonit tonë në sfondin e konfliktit në Ukrainë, marrëdhënia e Ballkanit Perëndimor me BE-në dhe nevoja për një qasje të re politiko-ekonomike, si edhe marrëdhëniet bilaterale Francë-Shqipëri 🇫🇷🤝🇦🇱