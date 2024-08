Rama shfaqet krah Manjës në Livadh: Beteja e tuneleve mes Murrizit dhe Llogarasë

Kryeministri i vendit Edi Rama, ka zgjedhur që këtë ditë pushimi në Himarë, ta shfrytëzojë për të pirë një kafe me ministrin e Drejtësisë, Ulsi Manja.

Mes batutave për Manjën, që është nga Dibra, Rama tregon se do vijë koha kur tuneli i Murrizit do ‘sfidojë’ për nga afërsia me Tiranën, tunelin e Llogarasë.

“Në Livadh, Himarë, beteja e tuneleve mes Murrizit dhe Llogarasë, ku dibrani në krahun tim i thotë vlonjatit në pasqyrën e ajfonit, “Gzoju për verë me tunelin 2 or ka Tirona, se erdh 31 dhjetori e do t’marr n’Dibër t’shofësh ça osht gzimi dimrit nji or larg Tirone”????????????”, shkruan Rama.