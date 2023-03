Rama: Pas pagës minimale do të rrisim edhe pagat e tjera

Kryeministri, Edi Rama, u takua këtë të hënë me punonjëset e një subjekti në Kamzë.

Gjatë fjalës së tij Rama tha pas rritjes së pagave minimale qeveria do të fokusohet edhe te rritja e pagave të tjera.

Ai tha se punonjësit janë në fokus të qeverisë.

Edi Rama: Kemi dëgjuar prej kohësh që kemi vende pu e por skemi specialsitë. Por sot kemi vende pune, por nuk po kemi as punëtorë. Qeveria në këtë sistem nuk vendos dot pagat. Një vendin në gjykatën kushtetuese e ndalon qeverinë të vendin pagë reference për çdo sekor. Bëmë rritjen e pagës minimale, kjo rritje na detyron të rrisim edhe pagat e tjera. Rritëm pagën e mjekëve specialsitë, sepse përndryshe nuk do të kemi as mjekë specialistë.

