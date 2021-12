Rama pas firmosjes së marrëveshjeve të “Open Balkan”: Rruga pa kufij është hapur

Pas nënshkrimit të marrëveshjeve në kuadër të nismës “Open Balkan”, kryeministri shqiptar Edi Rama, presidenti serb Aleksandër Vuçiç dhe kryeministri i Maqedonisë së Veriut Zoran Zaev kanë dalë në një konferencë për media.

Gjatë fjalës së tij, Rama u shpreh se me nënshkrimin e marrëveshjeve, sot është hapur rruga pa kufij.

“I kërkuam BE-së mënyra si të ndihmojë vendet tona për t’ju qasur fondeve komunitare, por për këtë duhet t’u ofrojmë mundësi fermerëve. Bashkëpunimi rajonal mund të ndihmojë në këtë fazë. Këto marrëveshje do të ndryshojnë natyrën e ndërveprimit mes vendeve, pasi praktikisht ne me këtë marrëveshje kemi hequr pengesat që ua kanë bërë jetën njerëzve që punojnë në këtë sektor shumë të vështirë kur përpiqen që të kalojë kufijtë mes vendeve tona.

Tani rruga është e hapur dhe është një veprimtari pa kufi. Kjo është një arritje e jashtëzakonshme. Pas Procesit të Berlinit, diskutimit dhe drafteve, kjo platformë shumë bazë dhe jetike për ta nuk u ndërtua. Sot ne praktikisht e themeluam atë me nënshkrimin tonë dhe prej janarit të vitit të ardhshëm ata do të shikojnë përfitimet e këtij nënshkrimi.

Ne të gjithë shpresojmë që ky takim i parë do të jetë vetëm nisja e një pune mes jush, rektorë dhe dekanë, duke kuptuar se është koha për të investuar në transferimin e dijes, bazën e dijes, novacionin e bujqësisë, teknologji dhe për të ndarë ekspertizën reale. Do ju kërkoja të gjithëve që të çelni një shteg të përbashkët dhe strukturuar bashkëpunimin për programet e përbashkëta me synim shkëmbimin e studentëve" tha Rama.