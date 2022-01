Rama nis takimin virtual me qytetarët: Po ju jap lajmin e mirë për 2022 (VIDEO)

Kryeministri Rama ka nisur një takim virtual me qytetarët, ku pritet të flasë për një sërë çështjesh me rëndësi për vitin që lamë pas dhe për atë që presim të vijë.

Rama tha se lajmi i parë i mirë për këtë fillim viti është se për pagat deri në 400 mij lek të vjetra nuk do të ketë tatim, pra do të jetë zero.

Ai shtoi gjithashtu se për pagat deri në 500 mijë lekë të vjetra tatimi do të përgjysmohet, ndërsa për pagat nga 1,5 milion-2,5 milion do të ketë një ulje të konsiderueshme të tatimit.

Kjo sipas tij do i japë më shumë hapsirë sektorit privat dhe do të rrisë fuqinë blerëse.

Kryeministri shqoi gjithashtu se pagat minimale nga tani e në vazhdim janë 320 mijë lekë të vjetra.

“Lajmi i mirë për këtë fillim-viti është se për pagat deri në 400 mijë lekë të vjetra, tatimi do të jetë zero”, u shpreh Rama./albeu.com/