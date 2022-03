Rama ndan pamjet: Ashtu si me vetëmohim përballuam pandeminë, do përballojmë edhe luftën e egër të Ukrainës (VIDEO)

Kryeministri Edi Rama është shprehur se njësoj siç qeveria shqiptare ka përballuar pasojat e pandemisë së Covid-19, ashtu edhe do të përballen me krizën energjitike dhe pasojat e luftës në Ukrainë.

Përmes një postimi në Facebook, Rama ka ndarë edhe një video nga përpjekjet e qeverisë për luftën ndaj pandemisë.

“MIRËMËNGJES ���

dhe më këtë video që tregon se si falë vetëmohimit të stafeve mjekësore e investimeve domethënëse, sistemi ynë shëndetësor e mbajti peshën e një tragjedie si pandemia që vjen një herë në 100 vjet, si edhe me bindjen se me të njëjtin vullnet e durim, do të mund t’i përballojmë edhe krizën energjitike bashkë me pasojat e luftës së egër në Ukrainë, ju uroj një ditë të mbarë”, është shprehur Rama./albeu.com/