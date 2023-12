“Shqipëria po bën negociata të mrrekullueshme”, Rama me skuadrën kombëtare: Gati për në BE

Kryeministri Edi Rama ka zhvilluar sot një takim me skuadrën kombëtare të negociatave për anëtarësim në Bashkimin Europian.

Sipas kreut të qeverisë kjo skuadër shkëlqeu në fazën hyrëse të procesit dhe mori vlerësimet më të larta nga Brukseli.

Më tej kreu i qeverisë thotë se ata meritojnë falënderimet inkurajuese për të vazhduar më tej, në një rrugë ku çdo hap ngre më lart nivelin e demokracisë dhe institucioneve demokratike në Shqipëri.

Rama: Ishte e pamundur që të mblidheshin të gjithë në një sallë sepse do duhej një sallë më e madhe, por me një kompromis jeni ju këtu. Falenderoj ata që kontribuan shumë, por nuk janë sot këtu dhe meritojnë mirënjohje si të gjithë ju.

Unë e kam pasur shumë frikë këtë moment të negociatave, sepse është një test shumë sfidues. Nuk do të duhej që në krye të qeverisë unë të isha shumë skeptik për administratën sepse kjo është një punë e tyre. Por mesa duket dhe unë jam i prekur nga virusi i mosbesimit të administratës që ushqehet nga lajmet e këqija që nuk mungojnë. Ndërkohë, bëjnë që shumica administratës të mos bëjnë lajm dhe të mos vlerësohen sa duhet për punën që bëjnë.

Për hir të së vërtetës besoj ju e mirëkuptoni kur unë them kam pasur shumë frikë sepse nuk është e lehtë të bësh bashkë 1800 shqiptarë për një punë që zgjat me vite, pasi nuk është tre ditë. Është një punë me mijëra dokumente që duhen lexuar dhe pregatitur. Është mosbesimi se mos dilnim të papërgatitur nga ky proces. Mua në këto 10 vite nuk më kanë munguar momentet për tu ndjerë i kënaqur sesa kur kam dëgjuar kolegë dhe presidentë që më thoshin: Shqipëria po bën negociata të mrekullueshme’. Besoj që ju e ndjeni ndjenjën time të revanshit kur më thoshin njerëzit në administratë janë vërtetë të padenjë dhe ndjenjën time të revanshit kur më thonin që po bëjnë një punë të denjë. Është një respekt që ulem përpara energjisë tuaj që keni dhenë një kontribut që as vete nuk e imagjinoj dot për vendin tonë, për Shqipërinë në sytë e të gjithëve. Për këtë do duhet të ndjeheni vërtetë të përmbushur dhe ta konsideroni vitin 2023 si vitin më kuptimplotë./albeu.com