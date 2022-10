Kryeministri, Edi Rama do të mbledhë sot në Durrës kryebashkiakët dhe drejtuesit e partisë Socialiste nëpër të gjithë qarqet e vendit.

Takimi do të mbahet sot gjatë orës 10:00 dhe gjithashtu edhe të nesërmen. Diskutimet do të jenë lidhur me zgjedhjet lokale që pritet të zhvillohen në vitin 2023 brenda periudhës prill-maj.