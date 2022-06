Rama marrëveshje për Syrin e Kaltër?! Propozimi: Uji i kulluar do i transferohet Korfuzit

Kryetari i Bashkisë së Korfuzit të Veriut, George Machimaris, ka ngritur sërish alarmin për mungesën e ujit në dekadat e ardhshme në ishullin e Korfuzit.

Lajmin e raporton media greke ERT NEWS, sipas të cilës, Machimaris ngriti sërish çështjen e transferimit të ujit nga Shqipëria.

Artikulli alarmant i medias shtetrore greke tregon se po përgatitet një marrëveshje midis vendit fqinj dhe qeverisë shqiptare, për të ndërhyrë tek Syri i Kaltër në Sarandë dhe për t’ia transferuar ujin e kulluar të burimit nëntokësor Greqisë.

Në propozimin e tij shkruhet:

Menaxhimi i burimeve ujore është i lidhur drejtpërdrejt dhe i përfshirë në mënyrë aktive si me ekonominë dhe zhvillimin, ashtu edhe me mjedisin dhe është një parakusht për çdo formë të zhvillimit shoqëror. Me saktësi matematikore dhe duke marrë parasysh të dyja zhvillimet dhe gjendjen aktuale, në vitet në vijim do të përballemi me një krizë uji, një krizë që po zvarritet me të njëjtat karakteristika për më shumë se 30 vite rresht.

Me ndjenjën e përgjegjshmërisë ndaj shoqërisë sonë, ndaj vizitorëve tanë, ne i jemi nënshtruar një propozimi/memorandumi teknik për furnizimin me ujë me transferim burimi nga SYRI I KALTËR i Shqipërisë fqinje, duke marrë në konsideratë dhe shfrytëzuar përvojën e tubacionit nëndetësor që lidh ujësjellësin e Aeginës me EYDAP në Salaminë, përvojën e akumuluar të pushtetit vendor dhe studime ekzistuese si ai i Politeknikut (1991).