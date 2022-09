Rama kujton takimin me Mbretëreshën Elizabeth II

Kryeministri Edi Rama ka folur për Mbretëreshën Elizabeth, në ditën që ajo përcillet me ndrimet më të mëdha në banesën e fundit.

Në emisionin “Wake Up America”, Rama kujtoi kur ishte në pritjen e organizuar në pallatin Buckingham në vitin 2019.

Ai ishte atje së bashku me liderët e tjerë të NATO-s, me rastin e 70-vjetorit të Aleancës.

Rama tha se liderët e tjerë ishin me të drejtë nervozë, sepse do e takonin dhe do flisnin me Mbretëreshën, por ky nuk ishte rasti i tij.

“Ishte një pritje e madhe në pallatin Buckingham, ishte e paharrueshme për mua dhe për të gjithë. Nuk mund ta them më mirë se presidenti francez: Për britanikët ajonishte mbretëresha e tyre, për ne ishte Mbretëresha. Teksa britanikët kanë mbreti e ri, ne nuk kemi më Mbretëreshë. Liderët e tjerë duhet të ishin nervozë sepse do ta takonin, nuk ishte rasti im”, tha Rama./albeu.com/