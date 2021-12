Rama “kalon” nesër oqeanin

Kryeministri Edi Rama ka njoftuar se ditën e nesërme do të udhëtojë drejt Shteteve të Bashkuara të Amerikës.

Lajmin Rama e ka dhënë gjatë një komunikimi me disa protestues nga Shoqata e Invalidëve. Këta të fundit i kërkuan Ramës shpjegime për disa shqetësime të tij dhe të shoqatës që ai përfaqëson.

Kreu i qeverisë premtoi se do të merrej personalisht me shqetësimin e tyre, ndërkohë njoftoj se këtë do ta bënte pas kthimit të tij nga SHBA.

Ende nuk dihet agjenda e kryeministrit Rama në SHBA dhe arsyet e vizitës së tij atje./albeu.com