Rama kalon në skaner punën e qeverisë/ Ҫfarë pritet të ndodhë

Në fillim të këtij viti, puna e çdo ministri të qeverisë do të kalojë në skaner. Kryeministri Edi Rama, pritet të mbledhë kabinetin qeveritar, për të bërë një analizë të detajuar të punës së secilit prej ministrave deri më tani, si dhe projekteve për vitin 2024.

Gjithashtu, mësohet se mbledhja me dyer të mbyllura e qeverisë, do të bëhet në 9 Janar, ku secili prej ministrave do të prezantojë objektivat e arritura të dikasterit që drejton, ato të lëna pezull dhe planet për 2024-ën.

Gjithsesi, në konferencën e fundivitit Kryeministri Edi Rama, vlerësoi ecurinë për ekonomisë së vendit, sigurinë, shërbimet publike duke bërë të qartë se arritjet janë të dukshme, dhe ajo çfarë mbetet për t’u analizuar janë sfidat.

Mbledhja e fundit e qeverisë ishte në Tepelenë në muajin Korrik.

Ashtu si para çdo takimi të tillë, hidhen hipoteza të shumta për ndryshime në qeveri, por gjithsesi nga kryeministri Edi Rama nuk ka asnjë sinjal të tillë.

Ndryshimet e fundit të qeverisë, u bënë në mbledhjen e asamblesë socialiste në muajin Shtator, ku kryeministri Edi Rama solli emra të rinj në 6 dikastere, ndërsa risolli Ministrinë e Pushtetit Vendor.