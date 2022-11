Rama: Jemi të vetmit që mund ta bëjmë Shqipërinë krenare

Kryeministri Edi Rama, nga Berati, është shprehur se Porti turistik i Durrësit do të bëhet dhe se vetëm qeveria e tij mund ta bëjë Shqipërinë krenare.

“Çfarë po ndodh sot. Të gjithë duhet ta ndjekin këtë luftë barbare të mallkimit të 1912, për të kuptuar se çfarë janë në gjendje këta çdo shqiptari që do ta shohë mirë këtë vend. Ajo që do të bëjmë në Durrës do të impakojë jetën e çdo shqiptari, direkt ose indirekt. Ty është faktikisht një vijë e thellë ndarëse mes atyre që janë krenarë për këtë vend dhe atyre që e duan këtë vend në koshin e plehrave në rast se nuk e kanë për vete. Nuk diskutohet që do ta bëjmë portin turistik të Durrësit dhe të gjitha ati gjëra për të cilat e kemi nisur këtë rruga. Jemi absolutisht, padiskurim, të vetmit që mund ta bëjmë Shqipërinë krenare”, tha Rama./albeu.com