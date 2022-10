Rama i mbylli sytë Kurtit në Berlin, Paloka: Karafil, as ndërkombëtarët nuk po zbavit tani

Kryetari i Këshillit Kombëtar të Partisë Demokratike, Edi Paloka ka ironizuar veprimin e kryeministrit Edi Rama me homologun kosovar, Albin Kurti pasditen e sotme në Berlin.

Kujtomë që dy kryeministrat u tauan në kongresin e partive progresiste europiane.

Paloka me një postim në “Facebook” e cilëson Ramën si “karafil” që nuk po zbavit më as ndërkombëtarët.

“O Edvin ! O kaaaarafil ! Po për fat të mire po të njohin dhe të tjerët tani , përfshi ndërkombëtarët ! Se në fillim ju dukeshe ekzotik e si punë gaztori . Zbaviteshin me ty . Ndërsa tani po e kuptojnë dhe ata qe je thjeshtë një kaaaarafil ! Ne si shqiptarë prapë dalim keq, se per ata ti je kryeministri yne . Po shpresoj që do të çojmë atje ku të takon sa më shpejtë”, shkruan Paloka./albeu.com