Rama flet për pavarësi nga gazi rus: Transformimi që do të ndodhë në Shqipëri

Kryeministri Edi Rama gjatë takimit te Pallati i Brigadave me kompani lider në tregun e energjisë në SHBA dhe BE, tha se Shqipëria dhe vendet e tjera duhet të krijojnë pavarësinë nga gazi rus.

Kryeministri u shpreh gjithashtu se Shqipëria është gati për t’u përfshirë në planin për transformimin e vendit në eksportues neto të energjisë.

“Si lojtari më i vogël në këtë sallë, edhe pse më i gjati, ju falënderoj për pjesëmarrjen. Jam i lumtur që ky takim kaq i fuqishëm mbahet në Tiranë. Ju falënderoj që dëshmoni interesin tuaj që së bashku të realizojmë programin e ndryshimit për Shqipërinë, programin e ndryshimit për rajonin. Është vlerë e shtuar që ky ndryshim mund të na bashkojë për të ardhmen. Duhet të krijojmë një pavarësi nga gazi rus. Impianti i Vlorës i energjisë në përpunim të energjisë që dëshmon se shumë gjëra që po ndodhin me energjinë diellore. Është ëndrra e gjatë e hidrocentrali të Skacivës e cila do të rrisë 20% prodhimin e energjisë e cila do të na japë neve një shtytje përpara drejt pavarësisë së energjisë elektrike. Ka një potencial konkret për të shndërruar Shqipërinë në një eksportues neto të energjisë e cila është diçka madhore siç është Shqipëria.

Na është dashur të marrim përsipër një sistem të falimentuar të energjisë, gjysmat e faturave të energjisë dhe gjysma e energjisë elektrike humbte me një borxh të OSHEE që shkonte gati 15%. Mungesa investimesh që e karakterizonin sektorin tonë prej vitesh, dëmtonte sistemin tonë të shpërndarjes. Sot jemi këtu dhe kemi mijëra arsye për të parë të ardhmen me një optimizëm të drejtë dhe një buzëqeshje të madhe në fytyrë. Zotërinj të pranishëm në këtë sallë janë këtu për arsye biznesi dhe kompanitë e tyre duan të investojnë në Shqipëri që ky vend të ecë përpara. Dua të rikujtoj Trump-in, i cili në NATO zhvilloi një takim të gjatë dhe sa e rrezikshme ishte të mbështeteshim në gazi rus dhe ishte për të ardhur keq dhe koha u desh të përballeshim me këtë varësi të tmerrshme dhe pasojat që na solli lufta në Ukrainë”, tha Rama.