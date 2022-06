Rama flet nga Brukseli, nuk mungojnë kritikat për BE (VIDEO)

Kryeministri Edi Rama ka mbërritur në Bruksel, pak para nisjes së Samitit të BE, ku edhe këtë herë nuk pritet të ketë zhvillime pozitive sa i përket Shqipërisë dhe Maqedonisë.

Rama ështës shprehur se Bullgaria po mban peng dy vende të NATO-s.

“Jua kam thënë dhe po e përsëris, përkundër optimizmit të ngutur të disave dhe këtu në Bruksel, nuk pres që të zgjidhet asgjë në Bullgari. Por ndërkohë nëse do të zgjidhet do të jetë një motiv për të marrë frymë të lehtësuar nga kjo pengmarrje e një vendi të NATO-s, të dy vendeve të NATO-s në kulim e një lufte të nxehtë në kufijtë e Europës, nën vështrimin e 26 shteteve të tjera, që shohin si yjet që rrinë e vështrojnë në romanin e famshëm. Do të jetë një motiv. Do flasim më vonë kur të kemi konferencën për shtyp”, tha Rama. /albeu.com