Përfitoj nga rasti ta them që falë angazhimit të trupës dhe drejtimit professional të vendosur të AMP-së nga drejtori i ri i përgjithshëm i Policisë, vetëm nga janari e deri në qershor të këtij viti janë dënuar me burg 29 policë, 31 me arrest shtëpi dhe 21 me detyrim paraqitjeje. 12 të ndëshkuar janë ish-shefa komisariatësh dhe madje një drejtor. Prerja e druve të shtrembër është pjesë e pandalshme dhe ky është një standart i ri.

