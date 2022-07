Rama e nis ditën me aksin Korçë – Ersekë: Do të ndikojë ndjeshëm në zhvillimin rural dhe turistik (VIDEO)

Kryeministri Edi Rama e ka nisur ditën e sotme me disa pamje nga aksi rrugor Korçë – Ersekë, që është ende në punim.

Rama thotë se ky aks do të ndihmojë në zhvillimin rural e turistik të rajonit jug-perëndimor.

Postimi i plotë:

MIRËMËNGJES 😊

dhe me punimet për pjesën e dytë me gjatësi 12.85 km që përmbyll të gjithë aksin e ri nga Korça deri në Ersekë, i cili do të ndikojë ndjeshëm në zhvillimin rural e turistik të rajonit jug-perëndimor, ju uroj një ditë të mbarë. /albeu.com