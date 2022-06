Rama do të bojkotojë Samitin e BE, reagon ashpër Berisha: Aventurier, vendimi u mor në Beograd

Ish-kryeministri Sali Berisha ka reaguar ashpër ditën e sotme pas refuzimit të mundshëm që do t’i bëjë Tirana samitit të BE në Bruksel që do të mbahet ditën e nesërme.

Ditën e djeshme, vendet anëtare të iniciativëss të “Ballkanit të Hapur”, lanë të kuptohen se nuk do të jenë të pranishëm në samit.

Duke folur në një tryezë me ekpertë për sfidat e Shqipërisë për anëtarësimin në BE, Berisha tha se vendimi për të bojkotuar samitin është marrë në Beograd.

“Në këtë proces të pranimit nga Edi Rama të hegjemonisë serbe në rajon u formua aleanca trilaterale me Jugosjallinë e vjetër plus Shqipërinë se Kosovën e konsideron pjesë të territorit të Serbisë. Në këtë proces u konsoliduan lidhjet jo vetëm me Beogradin, por edhe me Moskën. Ky process solli një përçarje dhe luftë të ftohtë mes Shqipërisë dhe Kosovës. Ky process solli atë të cilën asnjë shqiptar që ëndërron, apo që sheh sit ë ardhmen më të mirë të vendit të tij dhe të fëmijëve të tij bë BE, nuk mund ta imagjinonte. Ndodhi që një aventuries, vasal pa interesa vendi dhe interesa kombëtare të deklarojë dje se refuzoj ftesën dhe nuk kam pse shkoj në Bruksel. Ky vendim merret në Beograd dhe shpall. Kurse ky (Rama) e thotë çfarë vendos padroni. Kurrë ndonjëherë fati ynë nuk ka qenë më larg duarve tona se sa këtë herë”, tha Berisha.

Sipas tij “nga qeveria u propagandua një Europë që ka problemet e veta të mëdha dhe i pasqyron te ne. u kalua në banalitete absurde që ne jemi gati për martesë por nusja nuk na vjen. Të gjitha këto për konsum propagandistik për shoqërinë tonë. Kjo që po ndodh këto ditë është përsëritje e asaj që ndodhi në 1944 dhe 1945 në kuptim të rreshtimit. Në ato vite ne u rreshtuam në anën e kundërt të historisë. Këto vite ne përsëri po rreshtohemi në anën e kundërt të historisë. Kjo ndodhi para syve tanë. Ballkani i Hapur apo minishengen që u themelua në Novisad sipas themeluesit të saj Vuçiç 3 ditë pas Samitit se kjo është Jugosllavia e vjetër plus Shqipërinë”, u shpreh Berisha. /albeu.com