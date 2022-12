Rama: Do japim 5 mijë lekë të reja për pensionistët

Kryeministri i Shqipërisë ditën e sotme po mban një konferencë për shtyp me gazetarët ku ka njoftuar edhe mbështetjen që u jepet pensionistëve dhe familjeve në nevojë për ftesat e fundvitit.

Rama ka njoftuar se për pensionistët do të marrin 5 mijë lekë të reja ndërsa nga janari një tjetër masë të konsultuar me publikun për nënat e papuna me 3 fëmijë të mitur, të cilave do t’ju paguajë siguracionet shoqërore sikur janë në punë.

