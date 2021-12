Rama dhe ministrat darkë me ambasadorët në Elbasan, u bashkohet dhe Yuri Kim

Kryeministri Edi Rama do të zhvillojë një takim së bashku me disa ministra, me ambasadorë e huaj.

Burime bëjnë me dije se takimi do të zhvillohet në Elbasan, në restorantin që është në pronësi të Gjergj Lucës.

Ende nuk dihen temat që do të diskutohen, ndërsa takimit i bashkohet dhe ambasadorja e SHBA-ve, Yuri Kim

Gjergj Luca është një figurë jo shumë e pëlqyer nga qytetarët, ndërsa njihet si mik i kryeministrit Edi Rama. Ky i fundit e favorizon Lucën me koncesione multimilionëshe.

I fundit ishte koncesioni që Rama i firmosi për t’i dhënë ekskluzivitetin e kapjes së peshkut ton në ujërat shqiptare. Kjo ndodhi fiks disa ditë pasi Luca ofendoi fermerët që protestuan duke i quajtur barbona./albeu.com

