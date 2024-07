Rama bën ndryshime në Qeveri/ Taulant Balla largohet nga Ministria e Brendshme

Ditën e sotme, kryeministri Edi Rama, ka njoftuar ndryshime ne qeveri.

Taulant Balla, nuk do të jetë më ministër i Brendshëm, por ai do të marrë postin e ministrit të Shtetit për marrëdhënien me Parlamentin.

Ndërkohë që Taulant Ballën në Ministrinë e Brendshme pritet ta zëvendësoje, Ervin Hoxha.

Rama njoftoi se Niko Peleshi, nuk do të jetë më Ministër i Mbrojtjes, por këtë post do e drejtojë Pirro Vengu.

Po ashtu, ikën Ervin Mete nga Ministria e Financave, post te cilin do ta marrë Petrit Malaj.

Sakaq, Niko Peleshi, do të jetë kryetar i Grupit të PS-së, kurse Elisa Spiropali, do të jetë kryetarja e re e Parlamentit.

NDRYSHIMET NE QEVERINE RAMA:

Ministër Shteti për Marrëdhëniet me Parlamentin: Taulant Balla

Ministër i Brendshëm: Ervin Hoxha

Minister i Financave: Petrit Malaj

Ministër i Mbrojtjes: Pirro Vëngu

Kryetare e Kuvendi: Elisa Spiropali

Nënkryetar i parlamentit: Bledi Çuçi

Kryetar i grupit parlamentar të PS: Niko Peleshi