Radhët në dogana për festat e fundvitit, ambasadorja e Greqisë: Do e shohim me përparësi

Para dy ditësh janë takuar të dy kryeministrat, i Shqipërisë dhe i Greqisë.

Që të dy kanë shprehur dëshirën për të bashkëpunuar sa më shpejt të jetë e mundur.

Pyetje për kufijtë

Konstatina Kamitsi nga Korça: Miqësia është diçka që dihet midis dy shteteve dhe për atë punojmë edhe unë edhe nga Greqia. Punojmë për funksionimin sa më të mirë të punës në dogana dhe shoresojmë se ccdo gjë do eci në hapat e duhur.

Pyetje- sa here ka festa shqiptarët vuajnë në kufi, si në Kapshticë edhe në Kakavijë për shkak se pala greke vazhdimisht punon me sportele të reduktuara dhe shqiptarët presin me orë të tëra kaq e pamundur është për të shtuar numrin e sporteleve ne raste te tilla?

Faleminderit që më informuat do ta shikoj më doganat se cili është problemi për ketë çështje dhe unë shpresoj qe miqtë tanë shqiptarë të mos kenë asnjë problem në doganë do ta shikoj me përparësi.