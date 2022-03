Qytetarët në protestë, kryeministri: Thonë ‘Rama ik’, por para disa ditësh populli foli në 6 bashki dhe më tha 5 herë të rri

Ndërsa qindra mijëra qytetarë kanë dalë në protestë në të gjithë vendin kundër rritjes së çmimit të naftës, kryeministri Edi Rama ka dalë në një deklaratë live në Facebook.

“Një protestë që po zhvillohet këtu poshtë, dëgjoj thirrje poshtë komunizmi, Rama ik, të shara me megafon nga individë që flasin në emër të popullit…, por nuk kam asnjë problem me këto sepse komunizmi ka rënë ka kohë. Para pak ditës popullit kur foli në 6 bashki tha 5 herë Rama rri. Nuk jam përkulur kurrë në jetën time për të futur dorën në xhepin e askujt. Nuk janë problem as ulërimat, sharjet e përqeshjet, problemi themelor është bashkimi tyre te e vërteta dhe faktet. I kam ndjekur reagimet e komentet tuaja në Facebook”, tha Rama.