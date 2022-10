Qytetarët çekë mbledhin 1.2 milionë paund për një tank të modernizuar, do t’i dërgohet Ukrainës

Çekët janë bërë qytetarët e parë të një vendi që mbledhin para përmes financimit të njerëzve për të blerë një tank të modernizuar të epokës sovjetike T-72 që së shpejti do t’i dërgohet ushtrisë ukrainase për ta ndihmuar atë të mbrohet kundër pushtimit rus, tha të hënën një zyrtar i qeverisë ukrainase.

Përpjekja e grumbullimit të financimit, e drejtuar nga ambasada e Ukrainës në Pragë, mblodhi 1.2 milionë paund që nga e hëna nga 11,288 donatorë, tha uebfaqja e fushatës.

“Republika Çeke u bë vendi i parë ku njerëzit e zakonshëm blenë një tank,” tha zëvendësministri i Jashtëm ukrainas, Yevhen Perebyinis në Twitter.

The “Gift for Putin” project, founded by Czech businessman Dalibor Dědek, raised more than €1.22M to buy a T-72 Avenger tank for 🇺🇦 in less than a month. This covers the cost of the tank & delivery to 🇺🇦. This project has also provided two Bivoj reconnaissance UAVs to #UAarmy. pic.twitter.com/wS8ljEs7gI

— Defense of Ukraine (@DefenceU) October 3, 2022