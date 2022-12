Qeveritë e BE-së bien dakord paraprakisht për çmim tavan të naftës ruse

Polonia ka rënë dakord me marrëveshjen e BE-së për një kufi prej 60 dollarësh për fuçi për naftën ruse, që do të thotë se blloku mund të ecë përpara me miratimin e tij zyrtar.

Varshava ishte shprehur për miratimin e marrëveshjes ndërsa shqyrtonte nëse kufiri mund të mbahej nën çmimin e tregut.

Por me miratimin e Polonisë, BE-ja tani mund të nisë një procedurë të shkruar për të miratuar marrëveshjen dhe ka të ngjarë ta shpallë atë zyrtarisht këtë fundjavë.

Kufiri i çmimeve do të jetë një hap kyç për Perëndimin, pasi ai synon të parandalojë rritjet e çmimeve dhe t’i lërë financimit Vladimir Putin.

Kufiri do të parandalojë një humbje të papritur të naftës ruse në botë që do të kishte çuar në një rritje të re të çmimeve të energjisë dhe një inflacion më të lartë të karburantit.

Megjithatë, disa e kanë kritikuar shifrën prej 60 dollarësh si jo aq të ulët sa për të ulur në një nga burimet kryesore të të ardhurave të Rusisë./albeu.com