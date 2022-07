Qeveria Italiane drejt kolapsit

Qeveria italiane e kryesuar nga kryeministri Mario Draghi është në rrezik të kolapsit pasi një nga partnerët e saj kryesorë të koalicionit, Lëvizja 5 Yjet, njoftoi të mërkurën vonë se nuk do të marrë pjesë në një votëbesimi kyç në një lëvizje që rrezikon të shkaktojë një krizë qeveritare dhe çojnë në zgjedhje të parakohshme.

Votimi i së enjtes në Senat është thirrur për të marrë miratimin e një pakete prej 23 miliardë eurosh në ndihmë ekonomike për familjet dhe bizneset në vështirësi. Javët e fundit, 5-Yjet kanë shprehur mospajtimin e tyre të fortë për disa nga masat, duke kërcënuar se do të tërhiqnin mbështetjen e tyre nga koalicioni Draghi nëse kërkesat e tyre nuk dëgjoheshin, raporton The Guardian.

Pas një sërë takimesh të gjata me ligjvënësit e partisë të mërkurën, kreu i 5-Yjeve Giuseppe Conte tha se përgjigjet e dhëna nga qeveria nuk ishin të mjaftueshme për të siguruar pjesëmarrjen e tyre në votëbesimin. Qeveria ka të ngjarë t’i mbijetojë testit të besimit edhe pa votat e 5-Yjeve, por një krizë politike do të ishte e pashmangshme.

Draghi tashmë e ka bërë të qartë se nuk do të drejtojë një qeveri tjetër pa mbështetjen e Lëvizjes 5-Yje. Të mërkurën, komente të ngjashme erdhën nga drejtuesit e dy partnerëve të tjerë kryesorë të koalicionit nga Partia Demokratike e qendrës së majtë dhe partia e krahut të djathtë Liga, të cilët sugjeruan zgjedhjet e parakohshme si zgjidhja e vetme nëse Lëvizja 5-Yje tërhiqet.

Megjithatë, dritarja e parë e mundshme për të mbajtur zgjedhje kombëtare do të ishte në vjeshtë, kur qeveria do të ishte e zënë me hartimin e ligjit të buxhetit në një mjedis veçanërisht të vështirë ekonomik. Hapi tjetër pas daljes së 5 Yjeve nga koalicioni do të ishte që Draghi të fliste me presidentin Sergio Mattarella, i cili mund t’i kërkojë atij të thërrasë një tjetër votëbesim në parlament për të testuar mbijetesën e shumicës së qeverisë.