Qeveria gati ligjin për t’i ndaluar, por a ka një rrugë “të sigurt dhe legale” që refugjatët të hynë në Britani

Qeveria britanike po shton përpjekjet e saj për të ndaluar migrantët që kalojnë Kanalin me gomone.

Këtë javë, Projektligji i Migracionit të Paligjshëm do të paraqitet në Dhomën e Përfaqësuesve, dhe thuhet se do të përfshijë një ndalim të kërkesave për azil për këdo që arrin në Mbretërinë e Bashkuar, ilegalisht.

Grupet e refugjatëve kanë thënë se kjo në mënyrë efektive do të “mbyllte” rrugët e mbetura ligjore për refugjatët që kërkojnë azil.

Cili është plani?

Mes numrit në rritje të gomoneve që mbërrijnë në Mbretërinë e Bashkuar, qeveria ka bërë premtime të përsëritura rreth emigracionit të paligjshëm në vitet e fundit.

Ajo paraqiti planin e saj të ri për imigracionin në vitin 2021, i cili pasoi Ligjin e Kombësisë dhe Kufijve të miratuar në prill të vitit të kaluar.

Kjo rriti dënimet me burg për njerëzit që kontrabandojnë emigrantë në Mbretërin e Bashkuar dhe vetë emigrantët, nga gjashtë muaj në katër vjet.

Ligji gjithashtu prezantoi rregulla të reja “papranueshmërie”, që do të thotë se Home Office tani nuk është i detyruar të përpunojë një kërkesë për azil nëse ai person ka udhëtuar ose është lidhur me një “vend të tretë” tjetër.

Por projektligji i ri i paraqitur këtë javë raportohet të shkojë një hap më tej me tre propozime të reja:

Ata janë:

• Për të ndaluar këdo që arrin me gomone dhe që më pas kërkon azil.

• Të tërheqin të drejtën e tyre për të apeluar kundër përjashtimit automatik nga sistemi i azilit, ose të apelojnë përsëri pasi të jenë dëbuar.

• Për të parandaluar njerëzit që përdorin Aktin e të Drejtave të Njeriut për të bllokuar dëbimet e tyre përmes gjykatave.

Kryeministri Rishi Sunak tha në dhjetor se këto ndryshime do të siguronin “e vetmja mënyrë për të ardhur në MB për azil do të jetë përmes rrugëve të sigurta dhe ligjore”.

Sekretarja e Brendshme Suella Braverman shtoi: “Duhet të jetë që nëse vini këtu ilegalisht do të ndaloheni dhe do të dëboheni me shpejtësi”.

Kërkesat për azil kundrejt rrugëve “të sigurta dhe të ligjshme” të imigracionit

Për të pasur të drejtën për të kërkuar azil, duhet të keni lënë tashmë vendin tuaj dhe të mos jeni në gjendje të ktheheni nga frika e persekutimit për shkak të racës, kombësisë, fesë, opinionit politik ose orientimit seksual.

Ju nuk mund të kërkoni azil nga jashtë MB.

Kërkimi i azilit nuk është i njëjtë me aplikimin për vizë, e cila jepet përpara se dikush të udhëtojë në MB.

Në mënyrë të ngjashme, rrugët “të sigurta dhe legale” të imigracionit të qeverisë për refugjatët janë të ndryshme nga sistemi i azilkërkuesve.

Aktualisht “rrugët e sigurta dhe të ligjshme të imigracionit” janë:

-Skema e rivendosjes në MB – për refugjatët në kampe, vendet fqinje të të cilëve janë në luftë ose ka paqëndrueshmëri.

-Sponsorizimi i komunitetit – ku refugjatët e zhvendosur tashmë krahasohen me organizatat lokale.

–Mandati i Skemës së Risistemimit – për refugjatët që tashmë kanë një anëtar të ngushtë të familjes në MB.

-Viza për bashkimin e familjes së refugjatëve – për të afërmit e afërt të refugjatëve tashmë në MB.

Shumë më tepër njerëz mbërrijnë legalisht në MB përmes një numri të vogël skemash specifike për një vend sesa përmes atyre më të përgjithshme të zhvendosjes së refugjatëve.

Rrugët ligjore shpesh të paarritshme

Sipas njoftimit të fundit për deputetët: “Rrugët e sigurta dhe legale janë shpesh të paarritshme” sepse “njerëzit që po persekutohen nuk kanë kohë të hulumtojnë rrugët e sigurta dhe ligjore për në një vend të caktuar”.

Deputetët gjithashtu thanë se “Zyrtarët e Home Office pranojnë se, në praktikë, ka rrugë të sigurta dhe të ligjshme nga disa vende dhe jo nga të tjera”.

Nga 33,029 personat që mbërritën me gomone midis janarit dhe shtatorit 2022, shumica ishin nga Shqipëria (11,241), Afganistani (4,781), Irani (3,594), Iraku (3,074), Siria (2,191), Eritrea (1,509) dhe Sudani. (1211).

Në dhjetor, kryeministri tha se udhëzimet e reja të Home Office nuk do ta konsiderojnë më Shqipërinë një vend të pasigurt, duke refuzuar automatikisht “mijëra” aplikime nga atje dhe duke hequr efektivisht të drejtën e tyre për të kërkuar azil./albeu.com

Marrë me shkurtime nga SkyNews.