Qëndrimi ulur për më shumë se tetë orë në ditë, rrit rrezikun për sëmundje të shumta

Nëse punoni në një zyrë ose nga shtëpia, me siguri e dini shumë mirë se çfarë ndjesie është të ulesh për orë të tëra pa kohë për pushime në mes.

Nëse kjo është përvoja juaj e përditshme, me siguri do të ndjeni dhimbje dhe ngurtësi gjatë gjithë ditës. Për më tepër, hulumtimet sugjerojnë se shumë kohë e kaluar ulur mund të kontribuojë gjithashtu në komplikime shtesë shëndetësore.

Një raport i publikuar nga JAMA Cardiology në qershor të këtij viti, zbuloi se si qëndrimi ulur për një kohë të gjatë prekte njerëzit nga 21 vende të ndryshme. Edhe pse ky studim është një nga më të mëdhenjtë që është publikuar në lidhje me këtë temë, nuk është i pari që zbulon të vërtetën e vështirë se çfarë mund të bëjë një mënyrë jetese e ulur për shëndetin tuaj.

Ky dhe studime të tjera mbi këtë temë të publikuara gjatë dekadës së fundit kanë zbuluar se qëndrimi ulur për periudha të gjata kohore çdo ditë pa pushim, mund ta plakë shpejt trupin tuaj në një sërë mënyrash.

Puna në zyrë ka qenë gjithmonë një kërcënim për gjetjen e kohës për të lëvizur gjatë ditës. Duke marrë parasysh se puna nga shtëpia është bërë gjithnjë e më e zakonshme vitet e fundit e veçanërisht me fillimin e pandemisë COVID-19, edhe më shumë njerëz janë ulur me orë të tëra në tavolinat e tyre ose në divan. Fatkeqësisht, kjo mund të shkaktojë pasoja të rënda për shëndetin e popullatës.

Studimi nga JAMA Cardiology zbuloi se të gjitha popullatat që ata studiuan kishin rezultate që vërtetonin se më shumë kohë e kaluar ulur shoqërohej me një rrezik më të lartë të komplikimeve shëndetësore.

Sipas një artikulli në ScienceAlert që shpjegon studimin e JAMA Cardiology, qëndrimi ulur ndërmjet gjashtë dhe tetë orë në ditë rrit rrezikun relativ të sëmundjeve të zemrës dhe vdekjes së parakohshme me rreth 12-13 për qind, krahasuar me njerëzit që qëndrojnë ulur për më pak se katër orë në ditë. Rriteni atë kohë në tetë orë ose më shumë, dhe rreziku relativ rritet në 20 për qind.

Shumë studime të tjera kanë arritur në përfundime të ngjashme për efektet e dëmshme të qëndrimit ulur gjatë ditës. Një raport i botuar në vitin 2019 në The American Journal of Preventive Medicine zbuloi se periudhat më të gjata të qëndrimit ulur janë të lidhura me një rrezik në rritje të diabetit dhe sëmundjeve kardiovaskulare. Për më tepër, një studim tjetër i vitit 2017 nga The Journal of Lifestyle Medicine, i cili vlerësoi zakonet e punonjësve të zyrës, arriti në përfundimin se qëndrimi ulur për periudha të gjata kohore në ditë, gjithashtu midis gjashtë dhe tetë orësh, shoqërohej me hipertension dhe simptoma të çrregullimeve muskulo-skeletore në trup