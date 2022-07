Qëlloi me armë në Radhimë pas konfliktit me vëllain, jepet masa e sigurisë për 34-vjeçarin

Gjykata ka vendosur masën e sigurisë “arrest me burg” për Eduart Kondin, i cili tre ditë më parë qëlloi me armë zjarri, në zonën e plazhit në Radhimë.

34-vjeçari qëlloi me armë zjarri pasi u kunfliktua me vëllain e tij i cili kishte ardhur nga Anglia pas mosmarrëveshjeve që kishin me njëri-tjetrin.

Seanca është zhvilluar pa praninë e avokatit Bilbil Maskaj. Ky i fundit është paraqitur në ambientet e drejtorisë së policisë Vlorë për t’u interesuar për klientin e tij. /albeu.com