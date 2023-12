Pyetjet që duhet t’i bëni partnerit përpara se të filloni bashkëjetesën

Të bashkëjetosh me partnerin është një hap i rëndësishëm, që kërkon një përgatitje mendore dhe emocionale.

Pavarësisht se si mund ta keni ndërtuar marrëdhënien tuaj, ky vendim duhet të merret pasi keni të komunikuar gjerë e gjatë me njëri-tjetrin, transmeton lajmi.net

Gjatë bisedave mos harroni të diskutoni rreth këtyre pyetjeve:

1. “Pse po e bëjmë këtë?”

Kjo mund të tingëllojë pak ekzistenciale, por sipas Dr. Stan Tatkin, terapist çiftesh dhe autor i librit Wired for Dating and Wired For Love, ideja është që të sqaroheni se çfarë do të thotë të bashkëjetosh për secilin prej jush, kështu që nuk ka asnjë konfuzion në lidhje me synimet. A po e bëni për të kursyer para në lidhje me qiranë? (Nëse po, shpresojmë se nuk është arsyeja e vetme.) A po e bëni për ta bërë lidhjen tuaj më serioze, apo për t’u përgatitur për martesë, ose për t’i dhënë fund një lidhjeje në distancë të gjatë? Sigurohuni që asnjëri nga ju nuk po e gënjeni tjetrin aksidentalisht se pse doni ta bëni këtë hap të rëndësishëm.

2. “Kur gjëra të këqija kanë ndodhur në të kaluarën, a kemi arritur t’i zgjidhim në mënyrën e duhur?”

Tatkin i këshillon çiftet të sigurohen se janë një ekip i mirë kur bëhet fjalë për trajtimin e çështjeve delikate, sepse jeta është e vështirë ndonjëherë, dhe mund të përballeni me shumë momente sfiduese.

3. “Si rezultojnë zakonisht debatet tona?”