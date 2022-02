“Putinin do ta vrasin ose…”, Spartak Ngjela zbulon planet e nëntokës së errët të Rusisë

Avokati Spartak Ngjela ka bërë një parashikim mbi karrierën politike, por edhe fatin fizik të Vladimir Putinit nëse ai vendos që të pushtojë Ukrainën.

Në një status në Facebook, Ngjela shkruans e nëse e bën këtë, Putinin ose do ta arrestojnë ose do ta vrasin vetë mbështësit e tij, pasi një luftë me Ukrainën do ta shkatërronte Rusinë.

“Një luftë me Ukrainën, shkatërron Rusinë. Këtë e di tani çdo mendje e kthjellët në politikën e lartë ruse dhe në rangjet e larta të ushtrisë ruse.

Atëherë?

Shumë e qartë: nëse Putini do të shpallë luftë për pushtimin e Ukrainës; ata që duan ta ruajnë Rusinë nga shkatërrim i kësaj lufte, ose do ta rrëzojnë nën arrest, ose do të vrasin Putinin.

Këtë shembull na i kanë dhënë historitë e kësaj forme të vetëshkatërrimit të një kombi, kur është fjala për elitat ushtarake”, shkruan Ngjela.

Postimi i plotë: