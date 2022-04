Putini nis hakmarrjen, sulme raketore në Kiev dhe qytetet e tjera të Ukrainës

Forcat ruse kanë goditur Kievin me një sulm ajror dhe kanë premtuar më shumë bombardime me raketa në të gjithë vendin, në formë hakmarrjeje ndaj fundosjes së anijes luftarake në Detin e Zi.

Sirenat e sulmit ajror janë ndezur në të gjithë Ukrainën gjatë natës me shpërthime të fuqishme të dëgjuara në kryeqytet dhe qytete të tjera.

Shpërthime u dëgjuan gjithashtu në qytetin jugor Kherson, qytetin lindor të Kharkiv dhe në qytetin

perëndimor të Ukrainës, Ivano-Frankivsk.

Videot e mediave sociale kanë treguar qiellin mbi Kiev të ndriçuar nga shpërthimet në ato që duken të jenë sulmet më serioze që kur ushtria ruse filloi të tërhiqej nga zona në fillim të këtij muaji.

Deputetja ukrainase Lesia Vasylenko tha se kishte pasur tre shpërthime në Kiev dhe beson se sulmet janë një përgjigje e Vladimir Putin ndaj fundosjes së Moskës, krenarisë së flotës ruse në Detin e Zi.

Ajo shkroi në Twitter: “3 shpërthime në #Kiev tani. Njëri pas tjetrit. Paralajmërimi për sulmin ajror ka qenë i ndezur për një orë. Me shumë mundësi, #putin është i egër për shkak të fundosjes së #Moskva. Oh mirë, ne thjesht do të qëndrojmë në këmbë për bezdinë e # Rusisë .”

Një tjetër përdorues i Twitter në Kiev filmoi atë që dukej të ishte një raketë në qiell dhe tha se dritat janë fikur në qytet.

Ata shkruan: “Pas një shpërthimi të fuqishëm, diçka e rëndësishme është në zjarr dhe drita u shua në një pjesë të Kievit”.

Ministria ruse e mbrojtjes tha se kishte goditur një objektiv ushtarak në buzë të Kievit me raketa lundrimi gjatë natës dhe premtoi sulme më të mëdha dhe më tëfuqishme kundër kryeqytetit ukrainas.

Ai pretendoi se sulmet ishin në përgjigje të “sabotimit” në territorin rus dhe se forcat ruse kishin marrë kontrollin e Uzinës së Çelikut Ilyich në qytetin port të rrethuar të Mariupolit.

Rusia tha të mërkurën se 1026 ushtarë të Brigadës së 36-të Detare të Ukrainës, përfshirë 162 oficerë, ishin dorëzuar pranë fabrikës së çelikut.

Kjo vjen pasi vendi pranoi se luftanija e tij kryesore në Detin e Zi u mbyt pas një shpërthimi dhe zjarri që Ukraina pretendoi se ishte shkaktuar nga një sulm raketor.

Shpërthime janë dëgjuar në qytete anembanë Ukrainës

Rusia tha më herët se mbi 500 anëtarë të ekuipazhit në bordin e kryqëzorit të raketave të epokës sovjetike u evakuuan pasi municioni në bord shpërtheu. Ukraina tha se e goditi anijen luftarake me një raketë kundër anijes Neptun të prodhimit ukrainas.

Rusia, e cila nuk e ka pranuar një sulm, tha se incidenti është nën hetim.

“Ndërsa kryqëzori “Moskva” po tërhiqej në portin e destinacionit, anija humbi stabilitetin për shkak të dëmtimit të trupit nga zjarri,” tha ministria e mbrojtjes.

“Në kushtet e stuhishme të detit, anija u mbyt”.

Marina ruse ka bombarduar qytetet ukrainase në Detin e Zi gati 50 ditë pasi nisi pushtimin./albeu.com