Putini mbledh nesër Këshillin e Sigurimit, çfarë pritet të ndodhë

Presidenti rus, Vladimir Putin, do të mbajë nesër, më 10 tetor, mbledhjen e Këshillit të Sigurimit.

Lajmi për mbledhjen e Këshillit të Sigurimit u bë i ditur nga zëdhënësi i Kremlinit, Dmitry Peskov, shkruan The Guardian.

Mbledhja vjen pas një shpërthimi të shtunën, 8 tetor, që shkaktoi shembjen e një pjese të një ure që lidh gadishullin e Krimesë me Rusinë.

The Kremlin says Putin will hold a security council session on Monday, in the first instance of him actually planning to do anything since the Crimean bridge was struck.https://t.co/GRyMWKF7r0

— max seddon (@maxseddon) October 9, 2022