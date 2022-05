Putini do të zemërohet me lëvizjen e Finlandës, por kjo mund të ushqejë narrativën e tij

Nga Jenny Hill, BBC

Një gjë që është absolutisht e sigurt është se Vladimir Putin do të zemërohet. Ai kurrë nuk e ka pëlqyer NATO-n apo zgjerimin e saj drejt lindjes. Një nga arsyet që ai sulmoi Ukrainën në radhë të parë ishte sepse ai ishte i shqetësuar se ajo donte të bashkohej me NATO-n, dhe megjithatë si rezultat i luftës së tij ai tani po shikon një aleancë shumë të zgjeruar pikërisht në pragun e tij.

Është e pashmangshme që Putini do ta përdorë këtë si një justifikim për t’i thënë popullit rus se janë gjithnjë e më shumë nën sulm nga Perëndimi. Ne e kemi dëgjuar atë nga politikanët, ekspertët, prezantuesit televizivë dhe vetë Putini në javët e fundit, se NATO po bën një luftë me prokurë në Ukrainë dhe vendimi i sotëm i Finlandës do të përshtatet brenda kësaj. Këtë mëngjes dëgjuam nga ish-presidenti, Dmitry Medvedev, i cili tani është nënkryetar i këshillit të sigurisë të Putinit. Ai nuk flet në emër të Putinit dhe priret të jetë i hapur në një kapacitet personal, por këtë mëngjes ai tha se stërvitjet e NATO-s në kufijtë e Rusisë po përshkallëzojnë efektivisht këtë konflikt dhe po rrisin kërcënimin se mund të kthehet në një luftë bërthamore.

Moska e di se çfarë po bën. Ajo e di se populli rus do t’i përgjigjet akuzave të tij se NATO është me të vërtetë armiku dhe se Putini nuk kishte zgjidhje tjetër veçse të pushtonte Ukrainën për të mbrojtur Rusinë kundër Perëndimit.

Është një rrëfim shumë i fuqishëm dhe mendoj se është diçka për të cilën Perëndimi është shumë i ndërgjegjshëm, sa më shumë t’u thuhet rusëve kjo, ndoshta aq më nervozë bëhen dhe ndoshta më të bashkuar pas Putinit./albeu.com