Putin: Rusia është e gatshme të instalojë armë bërthamore në Bjellorusi

Presidenti rus Vladimir Putin ka arritur një marrëveshje me Bjellorusinë fqinje për të instaluar armë bërthamore në territorin e saj, siç raporton agjencia ruse e lajmeve Tass, duke cituar një deklaratë të presidentit rus.

“Një veprim i tillë nuk do të shkelte marrëveshjet për mospërhapjen e armëve bërthamore,” tha Putin, duke vënë në dukje se SHBA ka instaluar armë bërthamore në territorin e aleatëve të saj evropianë.

More to follow on https://t.co/8g7t94bB9u pic.twitter.com/eXSUT3v3WA

BREAKING: Russia’s President Vladimir Putin says he will deploy tactical nuclear weapons in Belarus.

Presidenti i Bjellorusisë Alexander Lukashenko ka ngritur prej kohësh çështjen e vendosjes së armëve bërthamore në vendin, i cili kufizohet me Poloninë, tha Putin, sipas Reuters.

Rusia do të ketë përfunduar ndërtimin e një objekti të ruajtjes së armëve bërthamore në Bjellorusi deri më 1 korrik, theksoi Putin, duke shtuar se vendi i tij në fakt nuk do të transferojë kontrollin e armëve në Minsk.

❗️ Belarus will have a storage facility for Russian nuclear weapons ready by July 1

This was stated by Putin in an interview for the Russian media.

According to the bunker dictator, the storage facility will house Russian tactical nuclear warheads.

The war criminal noted that… pic.twitter.com/Re7YvUYuhZ

— NEXTA (@nexta_tv) March 25, 2023