Putin përshkruan planin për të krijuar energji bërthamore në hapësirë

Rusia do të zhvillojë një anije kozmike të gjeneratës së re dhe teknologji për energjinë bërthamore në hapësirë, tha presidenti Vladimir Putin.

Duke folur në një takim me udhëheqësin bjellorus Alexander Lukashenko në Kozmodromin Vostochny në Lindjen e Largët të Rusisë, Putin kujtoi sukseset sovjetike në hapësirë ​​dhe tha se asnjë sanksion ndaj Rusisë nuk mund të ndalojë përparimin e saj.

Ai tha se Rusia do të nisë një sondë hënore, Luna-25, më vonë këtë vit dhe do të thellojë bashkëpunimin me Bjellorusinë në infrastrukturën dhe teknologjinë hapësinore.

Rusia do të punojë me Bjellorusinë në infrastrukturën që u garanton vendeve akses të pavarur në hapësirë, tha Putin, duke shtuar se ai kishte kërkuar nga agjencia ruse e hapësirës, ​​Roskosmos, të trajnonte një bjellorus për fluturimin në një anije kozmike ruse.