Putin mund ta lërë Europën pa internet? Eksperti “ngre alarmin”: Do të priten kabllot nën ujë

Presidenti rus Vladimir Putin ka fuqi të pallogaritshme në duart e tij dhe pasojat për Evropën dhe botën mund të jenë ende larg nga të diturit. Tani ka një të dhënë të re që mund të shkaktojë një “errësim shkatërrues”. Sipas një eksperti, Vladimir Putin mund të shkojë drejt prerjes së kabllove nëndetëse përmes të cilave kalojnë 97% të të dhënave evropiane të internetit çdo ditë.

Përpjekja për të pushtuar territorin ukrainas nga Vladimir Putin dhe regjimi rus ka shkaktuar tashmë mijëra të vdekur, qytete të shkatërruara dhe ekonomia botërore po vuan shumë me gjithçka që po ndodh në Evropë. Ka dyshime të forta për sulme dhe sabotazhe të qëllimshme në tubacionet e gazit Nord Stream në Baltikun e lig, të cilat mund të rrezikojnë furnizimet me gaz në rajonet që varen shumë nga ky burim energjie për mbijetesë gjatë dimrit të ashpër, dhe tani ka një kërcënim të ri.

Ekspertët paralajmërojnë se Vladimir Putin ka fuqinë për të lëvizur drejt një prerje të kabllove nëndetëse në brigjet irlandeze. Siç mund të lexohet në gazetën italiane Il Messaggero, ndër objektivat e mundshëm në pamjet e Moskës janë kabllot nëndetëse në brigjet irlandeze, përmes të cilave kalojnë çdo ditë 97% e të dhënave evropiane të internetit, përveç 10 trilion dollarëve në transaksione financiare dhe konfidenciale. të dhëna. Kjo prerje mund të çojë kështu në një “errësim shkatërrues”.

Janë kilometra të gjata të këtyre kabllove nëndetëse, të vështira për t’u mbrojtur në gjatësinë e tyre dhe sabotimi i tyre do të kishte një efekt shkatërrues në të gjithë kontinentin dhe në ekonomitë përkatëse. Sipas një eksperti të strategjisë ushtarake të marinës amerikane, kabllot mund të sulmohen nga nëndetëset “gjuetar vrasës” të Putinit, të ndërtuara posaçërisht për këtë detyrë. Këto nëndetëse do të pajisen me krahë robotikë për të manipuluar ose për të prerë kabllot. Nëndetëset spiune Losharik transportohen nën një nëndetëse masive “anije nënë” (Belgorod) dhe janë ndërtuar për t’u fshehur në fundin e oqeanit.

E vërteta është se kërcënimet po i lihen botës perëndimore. Vetëm këtë javë një kolumnist për agjencinë e lajmeve RIA Novosti tha se nëse Rusia vendos të tregojë se çfarë është e aftë, ajo do të zgjidhte të gjitha llojet e objekteve afër Britanisë së Madhe, duke përfshirë kabllot nëndetëse dhe të njëjtat tubacione, tubacione gazi.