Putin do t’i nënshtrohet një operacioni me kancer, ky është pasardhësi i tij i cili zbulon planet e Rusisë në Ukrainë

Sekretari i Këshillit të Sigurimit të Rusisë, Nikolai Patrushev, siguroi të martën se Rusia nuk ka vendosur afate për “operacionin special ushtarak” në Ukrainë.

“Ne nuk po vrapojmë për të përmbushur një afat (konkret)”, tha Patrushev në një intervistë për gazetën Argumenti dhe Fakti, që përkon me fushatën ushtarake tre-mujore ruse në Ukrainë. Përveç kësaj, ai garantoi se “të gjitha objektivat e vendosura nga presidenti rus”, Vladimir Putin, do të përmbushen, shkruan as.com.

Patrushev theksoi në intervistë se “nazizmi duhet të çrrënjoset 100%, ose do të ngrejë kokën pas disa vitesh, dhe në një formë edhe më të shëmtuar”, në lidhje me pushtimin rus të Ukrainës, duke vënë në dukje se “e vërteta, duke përfshirë historitë e vërteta”, është në anën e Kremlinit: “Vetëm vendi ynë mund të përballojë të luftojë nga dhembshuria. Dhembshuria, drejtësia, dinjiteti janë ide të fuqishme unifikuese që ne i kemi vënë gjithmonë dhe do t’i vendosim në ballë”.

Që nga fillimi i luftës në Ukrainë, ka pasur shumë spekulime për shëndetin e Vladimir Putin. Gazeta britanike The Sun siguroi disa javë më parë se Putini do t’i nënshtrohet një operacioni me kancer dhe derisa të shërohet, Patrushev do të marrë frenat e vendit dhe luftës. Por kush është ky pasardhës i mundshëm i Putinit dhe pse është zgjedhur ai për ta zëvendësuar atë?

Kush është Nikolai Patrushev?

Nikolai Patrushev është, sipas 20 Minutes , këshilltari më radikal i Putinit. Ai ishte drejtor i Shërbimit Federal të Sigurisë Ruse (FSB, organizata që pasoi KGB-në) nga viti 1999 deri në 2008. Atë vit ai u bë sekretar i Këshillit të Sigurimit, post që e mban aktualisht.

Patrushev është një nga anëtarët e rrethit më të ngushtë të Putinit, dhe sipas mediave të sipërpërmendura, ai është personi që e bindi presidentin se Ukraina ishte plot me nazistë dhe se vendi kishte nevojë për një proces “denazifikimi”, një argument i mbështetur nga Kremlini justifikojnë pushtimin e vendit fqinj.

Për më tepër, Patrushev fajëson Ukrainën për situatën aktuale: “Nëse Ukraina do të kishte mbetur e pavarur dhe nuk do të drejtohej nga regjimi aktual kukull, i fiksuar pas idesë për t’u bashkuar me NATO-n dhe BE-në, ajo do të kishte dëbuar të gjithë shpirtrat e këqij nazist.

Sekretari i Këshillit të Sigurimit rus beson se “Perëndimi ka nevojë për Ukrainën si kundërpeshë ndaj Rusisë dhe gjithashtu si një terren testimi për asgjësimin e armëve të vjetruara. /albeu.com/