Puthje dhe momente romantike, Don Xhoni rikthehet me modelen ruse

Po, Don Xhoni është rikthyer me ex-in dhe këtë e ka bërë me dije vetë Ariana. Modelja ruse ka ndarë në Instagram-in e saj një foto në makinë duke u puthur me reperin, te cilën e ka fshirë shpejt.

Jo vetëm kaq! Dyshja po shijojnë edhe disa momente relaksi në Mal të Zi. Edhe këtë detaj e ka treguar po Lirey.

Kujtojmë që pas disa kohësh së bashku, rreth një vit më parë ishte Ariana Lirey ajo që bëri me dije po në Instagram se i kishte dhënë fund lidhjes me Don Xhonin.