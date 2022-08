Puthje dhe kërcime sensuale, kryeministrja finlendeze bën testin e drogës pas publikimit të videove: Përgjigja?

Kryeministrja finlandeze, Sanna Mirella Marin, tha të premten se kishte bërë një test droge.

Kjo vjen pas publikimit të një videoje në fillim të kësaj jave, e cila që tregonte ndejën private të Marin me miqtë e saj, ku pas publikimit, ajo u zotua se nuk kishte përdorur kurrë droga ilegale.

“Sot kam bërë një test droge dhe rezultatet do të vijnë brenda një jave”, tha ajo në një konferencë për media. “Asnjëherë në jetën time nuk kam përdorur drogë”.

A new video of Prime Minister Sanna Marin’s “party scandal” appeared in Finland today.

Seiska writes that Marin, who is married and has been in that relationship for 18 years, was seen in many questionable situations.

Iltalehti has a sound expert confirming “flour-gang”. pic.twitter.com/Nj5A71R8Rd

