Pushtimi rus i Ukrainës, mësoni zhvillimet e fundit nga lufta

Albeu.com ju sjell zhvillimet e fundit nga pushtimi rus i Ukrainës.

Zbulohen trupa në Kiev: Më shumë se 900 trupa civilësh janë zbuluar që kur ushtria ruse u tërhoq nga zona, tha Andrii Niebytov, kreu i policisë rajonale të Kievit, gjatë një konference të premten. Niebytov tha gjithashtu se trupat e disa njerëzve në fshatin Shevchenko ishin identifikuar.

SHBA thotë se Ukraina goditi anijen luftarake ruse: Dy raketa ukrainase Neptun goditën “Moskën”, anijen kryesore të Rusisë në Detin e Zi, tha të premten një zyrtar i lartë i mbrojtjes amerikane. Ukraina pretendoi se kishte goditur kryqëzorin me raketa të drejtuara ruse me raketa kundër anijes, ndërsa ushtria ruse pranoi vetëm se anija ishte fundosur pas një zjarri në bord dhe shpërthimit të municioneve. Ekuipazhi i kryqëzorit me raketa të drejtuara Moskva, i cili u mbyt të enjten në Detin e Zi, u dorëzua në portin e Sevastopolit, njoftoi agjencia shtetërore ruse e lajmeve TASS, duke cituar një burim të paidentifikuar.

Sulmet nëpër rajone të shumta: Zyrtarët ukrainas raportuan të premten sulme ruse në rajonet Donetsk, Luhansk dhe Kharkiv në Ukrainën lindore, mes paralajmërimeve për një ofensivë të madhe ruse në ditët në vijim. Pavlo Kyrylenko, kreu i administratës ushtarake rajonale të Donetskut, tha në një deklaratë në televizion se situata në rajon po “bëhej më e tensionuar”.

Zelensky paralajmëron Rusinë mund të përdorë armë bërthamore: Presidenti ukrainas Volodymyr Zelensky i tha CNN të premten se të gjitha vendet e botës duhet të përgatiten për mundësinë që presidenti rus Vladimir Putin të mund të përdorë armë taktike bërthamore në luftën e tij kundër Ukrainës. Ai shtoi se Putini mund të kthehet në armë bërthamore ose kimike, sepse ai nuk vlerëson jetën e popullit të Ukrainës.

Kërkesa e Zelenskyt ndaj Bidenit: Zelensky i bëri një kërkesë presidentit amerikan Joe Biden në një nga bisedat e tyre të fundit telefonike për të caktuar Rusinë një shtet sponsor të terrorizmit, sipas një personi të njohur me këtë çështje. Kërkesa e Zelensky nuk erdhi me të njëjtin nivel urgjence me të cilën ai u kërkoi udhëheqësve perëndimorë të siguronin armë shtesë dhe ndihmë financiare, tha personi, por ai e bëri atë si pjesë e një përpjekjeje për të rritur dënimin ndërkombëtar të Rusisë.