Pushtimi rus i Ukrainës, mësoni se çfarë ka ndodhur orët e fundit

Forcat ukrainase po vazhdojnë t’i rezistojnë sulmeve ruse në qytetin port juglindor të Mariupolit. Një komandant ukrainas i tha CNN se situata në një fabrikë çeliku, një nga vendet e fundit ende nën kontrollin e Ukrainës në qytet, është “kritike”, pasi qindra civilë strehohen brenda.

Kryetari i bashkisë së Mariupolit u bëri thirrje banorëve të qytetit të rrethuar që të evakuohen përgjatë një korridori pasi qyteti përballet me bombardimet e rënda ruse.

Rreth 120,000 njerëz mbeten të bllokuar në qytetin ukrainas të rrethuar të Mariupolit, tha të mërkurën Presidenti Volodymyr Zelensky.

“Sipas informacioneve tona, ata po mbajnë 120,000 njerëz në Mariupolin e rrethuar. Krimet që po ndodhin atje janë shumë më të frikshme dhe më të mëdha sesa në Borodyanka, “tha Zelensky ndërsa fliste së bashku me Presidentin e Këshillit Evropian Charles Michel në Kiev.

Këtu keni më shumë nga zhvillimet më të fundit nga lufta Rusi-Ukrainë:

Korridori i evakuimit të Mariupolit “nuk funksionoi siç ishte planifikuar”: Zëvendëskryeministrja ukrainase Iryna Vereshchuk tha se një korridor evakuimi nga qyteti i rrethuar i Mariupol “nuk funksionoi siç ishte planifikuar” të mërkurën, duke dhënë pak detaje, por duke premtuar se do të rifillojë përpjekjet të enjten. “Për shkak të mungesës së kontrollit mbi ushtrinë e tyre në terren, pushtuesit nuk ishin në gjendje të siguronin një armëpushim të duhur. Gjithashtu, për shkak të çorganizimit dhe neglizhencës së qenësishme, pushtuesit nuk ishin në gjendje të siguronin transportin në kohë të njerëzve deri në atë pikë ku dhjetëra nga autobusët tanë dhe ambulancat po prisnin”, tha ajo.

Kryetari i bashkisë së Mariupolit u kishte bërë thirrje banorëve të qytetit që të evakuoheshin përgjatë një korridori të shpallur më herët gjatë ditës nga Vereshchuk, duke përfshirë tre pika grumbullimi.

Zelensky thotë se forcat ukrainase nuk kanë mjaftueshëm armë “serioze dhe të rënda” për të mposhtur Rusinë në Mariupol:

Presidenti ukrainas Volodymyr Zelensky tha të mërkurën se forcat e vendit nuk kanë mjaftueshëm armë “serioze dhe të rënda” për të mposhtur ushtrinë ruse në qyteti port juglindor i Mariupolit. Ai përshkroi dy mënyra të mundshme për t’i dhënë fund ngecjes në qytet: “Së pari, ajo përfshin armë serioze dhe të rënda […] në momentin që ne nuk kemi mjaftueshëm nga këto armë për të çliruar Mariupolin. Rruga e dytë është diplomatike. Deri më tani Rusia nuk është pajtuar me këtë.

SHBA zbulon raundin e ri të sanksioneve kundër Rusisë: Shtetet e Bashkuara zbuluan të mërkurën raundin e tyre të fundit të sanksioneve kundër Rusisë për luftën e saj në Ukrainë, këtë herë duke synuar një bankë kryesore tregtare dhe “një rrjet global prej më shumë se 40 individësh dhe subjektesh të udhëhequr nga SHBA. Në një njoftim për shtyp, Departamenti Amerikan i Thesarit tha se po synonte gjithashtu “kompanitë që operojnë në industrinë e minierave të monedhës virtuale të Rusisë, që thuhet se është e treta më e madhe në botë”, duke vënë në dukje se ishte hera e parë që ata “caktuan një kompani të minierave të monedhës virtuale”.

Ministria e Thesarit dhe ministrat e tjerë të financave u larguan nga takimi i G20 me Rusinë: Ministrat e Financave nga shumë vende u larguan nga një sesion i G20 me dyer të mbyllura në Uashington, DC, të mërkurën kur delegati rus filloi fjalimet e tij të përgatitura, një person i njohur me seancën tha sekretarja e Thesarit e SHBA-së, Janet Yellen mori pjesë në largim, siç bëri edhe kryeministri kanadez Justin Trudeau së bashku me zyrtarë të tjerë evropianë dhe perëndimorë që po merrnin pjesë në takim, tha burimi. Përpara takimit, zyrtarët amerikanë kishin thënë se Yellen nuk do të merrte pjesë në seanca të caktuara të mbledhjes që përfshinin Rusinë.

Rusia ka shtuar 17 grupe batalioni në Ukrainë gjatë javës së fundit: Forcat ruse kanë shtuar 17 grupe taktike batalioni (BTG) në Ukrainë gjatë javës së kaluar, me katër BTG të tjera vetëm në 24 orët e fundit, tha të mërkurën një zyrtar i lartë i mbrojtjes amerikane. Në total, SHBA vlerëson se tani ka 82 BTG brenda Ukrainës. Nga katër BTG-të e shtuara në 24 orët e fundit, tre prej tyre “kanë shkuar në lindje” në zonën e Donbasit, shtoi zyrtari.

Presidenti i Këshillit Evropian pas vizitës në Ukrainë: Nuk ka “nuk ka fjalë” për të shpjeguar atë që ndjej: Presidenti i Këshillit Evropian Charles Michel tha se nuk kishte “nuk kishte fjalë” për të shpjeguar atë që ai ndjen pas vizitës në Ukrainë të mërkurën, duke shtuar se Rusia duhet ndëshkuar për ngjarjet që po zhvillohen në vend. “Nuk ka fjalë për të shpjeguar atë që ndjej, jo si President i Këshillit Evropian, por si baba, si qenie njerëzore. Këto janë mizori. Këto janë krime lufte. Duhet të dënohet. Do të dënohet. Ata duhet të paguajnë për atë që kanë bërë, atje dhe në shumë qytete të tjera dhe vende të tjera në Ukrainë”, tha Michel në një konferencë shtypi në Kiev.

FMN thotë se Ukraina vlerëson se i duhen 5 miliardë dollarë në muaj për të mbajtur ekonominë funksionale: Ministria e Financave e Ukrainës ka vlerësuar se do të duhen 5 miliardë dollarë në muaj për të mbajtur ekonominë funksionale, tha të mërkurën Drejtoresha Menaxhuese e Fondit Monetar Ndërkombëtar, Kristalina Georgieva. “Ne kemi qenë të angazhuar shumë ngushtë me Ministrinë e Financave për këtë shokët që kanë dhënë ose çfarë do të ishte e nevojshme për të ruajtur funksionimin e ekonomisë gjatë tre muajve të ardhshëm dhe ata dolën me një shifër prej 5 miliardë dollarësh në muaj”, tha ajo.

Gjermania do të heqë gradualisht importet e naftës ruse deri në fund të vitit: Gjermania do të heqë gradualisht importet e naftës ruse deri në fund të vitit, tha të mërkurën Ministrja e Jashtme gjermane Annalena Baerbock.”Gjermania do të heqë plotësisht importet ruse të energjisë,” tha Baerbock. Importet e naftës “do të përgjysmohen deri në verë” dhe do të hiqen plotësisht dhe “në 0 deri në fund të vitit”, shtoi ajo. Duke folur në një konferencë shtypi në Riga me ministrat e jashtëm balltik, Baerbock përsëriti se importet e qymyrit do të hiqen gradualisht deri në fund të verës. Importet e gazit do të hiqen gradualisht për një periudhë më të gjatë kohore, shtoi ajo.

80% e territorit të Luhanskut është nën kontrollin rus: Serhii Haidai, kreu i Administratës Ushtarake Rajonale të Luhanskut, tha se 80% e territorit të rajonit të tij është nën kontrollin rus. Nëse Ukraina nuk reziston, zyrtari tha, “Rusia me siguri nuk do të ndalet këtu dhe do të vazhdojë më tej”. Duke folur me Becky Anderson të CNN nga një vend i panjohur, Haidai u pajtua me karakterizimin rus se faza e dytë e luftës ka filluar, por paralajmëroi se nuk është ende një “pushtim i plotë dhe total”./albeu.com