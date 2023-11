Pushtimi i Gazës përmes imazheve satelitore, ku po bën përparim IDF dhe po lufton

Më 27 tetor, 20 ditë pas masakrave të Hamasit, ushtria izraelite pushtoi zonën e Rripit të Gazës. Që atëherë, ajo ka përparuar disa kilometra, ka rrethuar qytetin e Gazës dhe ka bombarduar objektiva specifike që i atribuon Hamasit, duke i përdorur ato si strehë apo qendra operacionesh.

Përparimi në fushën e betejës mund të shihet gjithashtu në imazhet satelitore të publikuara nga Washington Post që tregojnë se izraelitët në mënyrë efektive kanë shkëputur qytetin e Gazës nga jugu, siç shihet në imazhet e reja satelitore.

Gjurmët e automjeteve të bëra javën e kaluar dhe të dukshme në imazhet e Planet Labs të marra më 3 nëntor tregojnë përparimin përgjatë tre rrugëve kryesore, nga veriperëndimi, verilindja dhe jugu. Edhe pse forcat izraelite përgjatë rrugës jugore kanë avancuar drejt Mesdheut, ato duket se kanë bërë pak përparim përgjatë rrugëve të tjera ditët e fundit dhe videot treguan luftime të ashpra në disa nga këto vende.

Përgjatë rrugës veriperëndimore, trupat izraelite duket se janë ndalur në periferi të kampit të refugjatëve Shati, rreth tre milje nga zemra e qytetit, dhe kanë shkatërruar ndërtesa dhe kanë lëruar dunat e rërës në zonat e parkimit.

Videoja e publikuar nga Hamasi të shtunën tregoi luftëtarët e saj duke sulmuar tanket izraelite dhe transportuesit e personelit të blinduar në zonë, duke sugjeruar se beteja mund të ketë ndaluar përparimin atje.

Trupat izraelite që vijnë nga verilindja duket se kanë bërë përparimin më të vogël, duke u ndalur në periferi të fshatit Beit Hanoun.

Ushtria izraelite publikoi video të ushtarëve që ecnin nëpër rrugët e shkreta atje më 31 tetor.

Më 1 nëntor, Hamasi publikoi një video që tregonte një dron komercial duke hedhur eksploziv mbi një grup ushtarësh izraelitë brenda një zone aty pranë të mbrojtur nga muret.

Imazhet tregojnë gjurmët e automjeteve që kalojnë përgjatë gjerësisë në jug të qytetit të Gazës.

Ky përparim duket se ka zgjatur disa ditë, dhe imazhet e mëparshme satelitore treguan shtëllunga të shumta të mëdha tymi përgjatë rrugës, duke sugjeruar luftime të rënda.

Trupat izraelite që përparonin në këtë aks prenë rrugën Salah al-Din, një arterie qendrore që kalon brezin. Më 30 tetor, një video tregonte një tank izraelit në rrugë duke qëlluar mbi një automjet civil.

I verified this video. Israeli army and tanks are now in the very vital and important Salah Al Din road in the Gaza Strip. It’s the main highway and stretches 45km along the strip, starting from the Erez crossing in the North to the Rafah crossing in the South. This means that… pic.twitter.com/scE2uhKFWA

— Ahmed Maher (@amaherYAH) October 30, 2023