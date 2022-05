Publiku vendosi: Ukraina fituese e Eurovizionit!

Është shpallur fituesi i Eurovizionit për vitin 2022.

Pas votave të jurisë dhe publikut, fitues u shpall Ukraina me 631 pikë. Në vend të dytë u shpall Britania e Madhe.

Pjesën dërrmuese të votave Ukraina e mori nga publiku, i cili e mbështeti atë nisur edhe prej luftës atje.

Gara ishte e fortë deri në fund mes Britanisë së Madhe dhe Ukrainës.

CONGRATULATIONS UKRAINE! And a huge CONGRATULATIONS to our @SamRyderMusic, we are so proud of you! Thank you 💙 #Eurovision pic.twitter.com/8ZhdSedTTp

— BBC Eurovision🇬🇧 | 👩‍🚀#teamSPACEMAN (@bbceurovision) May 14, 2022