Publikohet harta, këto janë mbiemrat më të zakonshëm në Evropë, kush kryeson në Shqipëri

Faqja e famshme Terrible Maps ka publikuar një hartë me mbiemrin më të zakonshëm dhe të përhapur në të gjitha vendet evropiane.

Sipas këtyre të dhënave, rezultatet për rajonin tonë janë si më poshtë: mbiemri më i zakonshëm në Shqipëri është Beqiri, në Kosovë është Hoxha, në Mal të Zi ka më së shumti persona me mbiemrin Popoviç, ndërsa mbiemri më i zakonshëm në Serbi është Jovanoviç.

Most popular last names throughout Europe pic.twitter.com/UFRcqHj7aq

— Terrible Maps (@TerribleMaps) November 23, 2022