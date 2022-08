Publikohet fotoja që zbulon gjithçka, Einxhel Shkira është shtatzënë

Einxhel Shkira dhe Dj Dagz janë një nga ciftet me të preferuar që pas daljes nga “Big Brother VIP Albania”.

Së fundmi, të gjithë kanë dyshuar për shtazëninë e Einxhel.

Einxhel ka qenë e ftuar në programin “She/he’s on top”, ku ishte pjesë e jurisë. E pyetur në lidhje me lajmet e shatzanisë ajo u përpoq qv ‘i shmangte por veshja e saj bënte që ne të dyshonim pasi Einxhel ishte mbuluar goxha dhe sidomos te pjesa e barkut me një tyl.

Edi Manushi: “Që kur ke dalë nga Big Brother nuk e di ça të ka gjetur. Kam filluar të mendoj që ato zërat e portaleve janë të vërteta se të shoh dhe të mbuluar.”

Einxhel: “Jo zemra e di si është puna? Unë këtu ca metra më tutje kam thyer krahun, thashë mos thyej dhe këmbën në Top Channel.”

Por së fundmi, Vipat e Bllokut kanë postuar një foto të dyshes, ku Einxhel sërish është veshur me të gjera duke kamufluar barkun e saj.

“Urime moj Einxhel por pse po e fsheh…”, shkruhet në foto.