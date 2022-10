Publikohet fotoja e parë zyrtare e mbretit Charles III! Në krah qëndron gruaja e tij dhe trashëgimtarët e fronit

“Buckingham Palace” ka publikuar ditën e sotme, foton e parë zyrtare të mbretit Charles III.

I shoqëruar nga bashkëshortja e tij Camilla, së bashku me trashëgimtarin e fronit William dhe Princeshën e Uellsit Kate, Charls shfaqet me një qëndrim të relaksuar, me dorën e majtë në xhepin e xhaketës dhe me krahun e djathtë duke përqafuar Camillan.

Në të majtë William, duke mbajtur gruan e tij për dore. Të katër protagonistët janë veshur me të zeza, sipas diktatit të zisë, burrat me kravatën e zezë dhe të katërt janë duke buzëqeshur.

Sipas mediave fotoja u bë në Pallatin Buckingham një natë përpara funeralit të Mbretëreshës Elizabeth II përpara një pritjeje shtetërore të organizuar nga mbreti për krerët e shteteve.